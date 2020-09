TS – Nainggolan, Inter ferma sulla sua posizione. Cagliari in prima fila ma…

Che ne sarà di Radja Nainggolan? Il futuro del belga è ancora da definire. TuttoSport si sofferma sulla questione: “Se si perfezionasse la cessione di Perisic, dopo quella di Icardi, mancherebbe solo Nainggolan per chiudere il cerchio dei tre prestiti con diritto di riscatto di un anno fa. Per il centrocampista belga resta sempre in prima fila l’opzione Cagliari che però non ha intenzione di acquistare il calciatore, ma si limiterebbe a rinnovare il prestito. Per ora l’Inter resta ferma sulla posizione di chiedere un trasferimento a titolo definitivo”.