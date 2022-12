Nainggolan: “Lascerò il Belgio il prima possibile. Sto vivendo la stessa vita che…”

Ospite nel podcast Mid Mid Mondial, Radja Nainggolan è tornato a parlare del suo futuro. L'ex centrocampista dell'Inter è stato sospeso dall'Anversa dopo essere stato beccato a fumare in panchina una sigaretta elettronica. "Non so cosa mi riserverà il futuro, ma penso che lascerò il Belgio il prima possibile".

"Sto vivendo la stessa vita che ho fatto in Italia per 17 anni, ma qui tutto è ingigantito e vengo indicato come un cattivo ragazzo. Tutto avrebbe potuto essere gestito in modo diverso. Vedremo cosa porterà gennaio, perché dipendo dall'Anversa".