Nainggolan, l’Inter non vuole fare altri regali: via gratis, ma no alla buonuscita

Il centrocampista belga, a bilancio per 18 milioni, farà registrare una grossa minusvalenza al club nerazzurro

Le strade dell'Inter e di Radja Nainggolan, dopo i due prestiti a Cagliari negli ultimi due anni, sono destinate a dividersi definitivamente questa estate: il centrocampista belga non rientra più nei piani nerazzurri, e la dirigenza interista è pronta a far registrare una grossa minusvalenza pur di liberarsene. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, in viale della Liberazione non sono disposti ad accettare qualsiasi condizione: