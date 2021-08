Nainggolan, no al Cagliari per l’Anversa: tutte le ragioni della scelta

Cosa c'è dietro il no del centrocampista belga al ritorno in Sardegna dopo la risoluzione del contratto con l'Inter

"Nainggolan sembrava disposto ad abbassare le pretese economiche. I due milioni netti iniziali che sarebbero potuti diventare uno e mezzo e anche qualcosa in meno, ma il punto fermo sulla durata del contratto è diventato anche il punto di rottura. Il Ninja, da quanto filtra, non avrebbe preso bene gli ultimi tentennamenti, il continuo tirare la corda, fino ad arrivare al voltare le spalle e accettare l’offerta che arrivava dal Belgio. Un biennale da due milioni a stagione contro il milione e duecentomila euro per un anno che rappresentava l’ultima proposta da parte del Cagliari. Non tanto l’aspetto economico, comunque importante, ma quello della durata del legame avrebbe indispettito e non poco il centrocampista belga”, si legge.