Pedullà: “Futuro Nainggolan? Vuole il Cagliari, parti al lavoro. Nandez-Inter…”

Si è concluso poco prima delle 19 l'incontro tra l'agente di Radja Nainggolan, Alessandro Beltrami, l'AD dell'Inter Beppe Marotta. Si è discusso sul futuro del centrocampista ex Roma che ha come obiettivo il ritorno a Cagliari. "Nainggolan, vertice finito. Lui vuole sempre il Cagliari, si lavora per la soluzione. E Nandez continua ad aspettare l'Inter", il commento di Alfredo Pedullà.