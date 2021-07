SI – Inter, Nainggolan andrà al Cagliari. Nandez? C’è solo da pazientare

Il giocatore ha ricevuto un biennale dal Besiktas da 2 mln a stagione, ma il Cagliari è la soluzione naturale per il suo futuro

"Nainggolan tornerà al Cagliari, c'è da capire solo quando". Ne è sicura Sportitalia, che spiega come il passaggio del belga in Sardegna sia solo questione di tempo. Spiega infatti l'emittente: "Se avesse voluto sarebbe già andato: lui entra in un discorso Nandez. Quest'ultimo è in vacanza e c'è da avere solo pazienza. Radja sa che tornerà al Cagliari. La buonuscita gliela daranno. Il giocatore ha ricevuto una proposta di un biennale dal Besiktas da 2 mln a stagione, ma il Cagliari è la soluzione naturale per il suo futuro".