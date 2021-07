Dalbert oggi al Cagliari. Nainggolan, pista complicata: manca l’accordo con l’Inter

Nel pranzo di mercato svoltosi ieri a Milano tra Inter e Cagliari non si è parlato solo dell'affare Nandez

Ieri a Milano si sono incontrati i dirigenti di Inter e Cagliari. Sul tavolo l'affare Nandez , ma non solo. Nel pranzo di mercato si è parlato delle altre trattative in piedi tra i due club.

"I due dirigenti sono stati pizzicati ieri insieme e in ballo c'è tanta carne al fuoco: intanto c'era da definire gli ultimi dettagli per il passaggio di Dalbert al Cagliari, dopo l'intesa raggiunta già nei giorni scorsi. Il futuro del brasiliano è ormai scritto: accordo raggiunto per un prestito con diritto di riscatto intorno ai sette milioni, oggi Dalbert è atteso da Semplici e il suo staff nel ritiro di Pejo. Resta invece ancora complicata la questione legata a Radja Nainggolan: il belga sta trattando con l'Inter la risoluzione del contratto, ma le parti non hanno ancora trovato la quadra sulla buona uscita, necessaria per stabilire poi quale sarà l'ingaggio che il Radja andrà a chiedere al club sardo", si legge su La Gazzetta dello Sport.