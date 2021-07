Nainggolan: “Mi è mancato il click da fuoriclasse? Vita vissuta al massimo. I miei figli…”

Il giocatore dell'Inter ha parlato anche di alcuni aspetti della sua vita privata nell'intervista concessa a Skysport

«De Rossi è là per trovare l'esperienza di chi sta dall'altra parte del gruppo. Sta in quello staff per dare carica essendo stato leader ma anche per fare esperienza e diventare allenatore. Per me lo diventerà un grande allenatore. Io vice di De Rossi in una squadra di Totti? Con Daniele vado molto d'accordo però quando ha una cosa in testa difficilmente lo contrasti, in uno staff devi poter parlare. Mai dire mai. Ci sentiamo ancora. Vediamo». Radja Nainggolan, a Skysport, ha parlato anche dei suoi due ex compagni e del rapporto con loro.

Ma ha anche parlato di un aspetto più privato di sé, legato ai suoi figli. E della città che ormai lo ha adottato, Cagliari:

-Essere papà ti ha cambiato?

In Belgio ho altri due figli e non essere riuscito a crescerli come volevo mi ha fatto dare qualcosa in più per crescere i figli che ho qui in Italia. Le mie bimbe mi ascoltano, hanno un po' timore di me e la cosa è agevolata.

-Cagliari ti piace, vero?

Sei anni e mezzo qua e sono sempre qua. Si vive benissimo. È un'isola, la vita qua qualitativamente è bellissima e qui mi sento a casa. Ma io sono stato bene anche a Roma e a Milano. In Sardegna c'è una tranquillità che poche città possono dare.

-Ti è mancato un click nella testa per essere un fuoriclasse?

La mia testa è sempre stata abbastanza forte. Fare la mia vita non è facile. Non è facile combinarla con la mia vita da professionista. Ci sono riuscito abbastanza bene perché sono abbastanza forte mentalmente. Non sono un fuoriclasse? Negli ultimi dieci anni ho fatto una grande carriera poi se fai un'annata meno bene si parla dell'annata storta e non di quello che hai fatto bene. Sono sereno, penso di aver fatto una grande carriera finora. Il click ci poteva essere ma quando vivi e cresci in un certo modo e perdi le persone care cerchi comunque di viverla al massimo la tua vita, ed è quello che ho sempre fatto.

