Nainggolan, l’Inter non ci sta. Inzaghi, sì a Sanchez: dal club in arrivo una proposta

L'Inter non cede alle richieste del Cagliari che vorrebbe il belga gratis, ipotesi spalmatura per l'attaccante cileno

"Questione Nainggolan: il belga guadagna 4,5 milioni netti, il Cagliari lo vorrebbe quasi gratis. L’Inter non ci sta: ok la minusvalenza (ora è a bilancio a 9,5 milioni), ma dal cartellino i nerazzurri vorrebbero ricavare qualcosa, oltre al risparmio sull’ingaggio. Risparmio che sarà garantito anche dall’addio di Kolarov: al serbo non sarà rinnovato il contratto, per l’Inter sono oltre cinque milioni lordi in meno in prospettiva. Sul mercato va considerato anche Ivan Perisic: il croato percepisce 4,7 milioni di euro netti. Anche qui si cercano offerte. Il croato ha un contratto in scadenza nel 2022, non sarà rinnovato neppure per spalmare, piuttosto il club nerazzurro vuole capire se dalla Bundesliga - lì dove Perisic ha lasciato un buon ricordo con il Bayern - possono arrivare notizie interessanti. L’ultimo nome è quello di Alexis Sanchez. Con Conte sarebbe finito nella lista dei partenti, con Inzaghi è invece destinato a rimanere. Ma i dirigenti nerazzurri proporranno all’attaccante la spalmatura del contratto. Sanchez ha ancora due anni di accordo a 7 milioni netti: l’Inter gli sottoporrà un accordo con un anno in più, a cifre evidentemente più basse. Sarebbe un mattoncino verso l’obiettivo economico. Qui si va per gradi. Poi, da luglio, tutto sarà a cura di Inzaghi", rivela La Gazzetta dello Sport.