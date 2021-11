Nainggolan, rischio ritiro patente per un anno. L’avvocato: “Se ne vergogna. La polizia…”

Il Pubblico Ministero ha chiesto la sospensione di un anno della patente dopo i fatti accaduti nella notte tra sabato 21 e domenica 22 agosto

Gianni Pampinella

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 agosto, Radja Nainggolan è stato intercettato da una pattuglia della polizia di Anversa intorno all'1.40. Quello che ha ravvisato la polizia è stata l'alta velocità e la positività all'alcol test da parte del giocatore. Il Pubblico Ministero potrebbe adottare la mano pesante nei confronti dell'ex nerazzurro. "L'auto stava andando troppo veloce e poi ha sorpassato un'altra auto", afferma il pubblico ministero. "La polizia ha dovuto raggiungere una velocità di 106 km orari per sorpassare l'auto".

"L'autista (Radja Nainggolan, ndr) era allora anche sotto l'effetto dell'alcol. Poiché non è la prima volta che Nainggolan viene sorpreso per eccesso di velocità e in stato di ebbrezza, la Procura ha chiesto un anno di divieto di guida e una multa di 420 euro".

All'udienza Nainggolan era assente, infatti il centrocampista attualmente si trova in Germania dove stasera l'Anversa giocherà contro l'Eintracht Frankfurt. "Tuttavia, vorrei sottolineare che il mio cliente è qui in quest'aula con la mente, perché è molto coinvolto nell'accaduto", ha esordito l'avvocato di Nainggolan, Omar Souidi. "Ammette di aver commesso un errore e se ne vergogna. Vuole assolutamente assumersi la responsabilità degli errori che commette, ma solo se vengono trattati correttamente", ha continuato Souidi facendo riferimento alla misurazione della velocità che la polizia aveva effettuato. "Non credo che la polizia stessa sappia a quale velocità transitava il mio cliente. Passa da 120 a 113 e infine a 106 km/h. Nainggolan ammette di aver guidato a una velocità inappropriata, ma secondo lui a una velocità massima di 80 km/h. Il che, ovviamente, è comunque troppo veloce".

"Radja mi ha informato che può affrontare il ritiro della patente per dodici mesi, ma preferibilmente più in là. È padre di quattro figli e pensa che sia molto importante portare i suoi figli a scuola da solo e non può farlo senza un'auto. Pertanto chiedo la possibilità di dimostrare che non cadrà di nuovo in quella trappola".

(nieuwsblad)