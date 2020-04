Nainggolan: “Conte, che mentalità. Dice le cose in faccia e dopo un mese…”

Di peli sulla lingua non ne ha. Nel bene e nel male Radja Nainggolan dice sempre quello che pensa. E al di là dell’addio all’Inter ha avuto solo tanti elogi per Conte. Nella diretta su Instagram nella quale ha parlato della sua carriera, si è espresso anche sull’allenatore nerazzurro: «Conte l’ho vissuto un mese. Lascia stare le scelte fatte, ma se è uno bravo va ammesso: ha una mentalità assurda. In un mese mi ha detto le cose in facce, è da apprezzare, come piace a me. Dopo un mese la squadra lo aveva già capito. Gli allenamenti sono pesanti ma ti accorgi subito qual è la sua idea».