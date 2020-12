Naingolan, destino segnato? Intanto Radja lancia un altro messaggio chiaro sui social

In attesa di capire quale possa essere il suo futuro, anche dopo le parole di Ausilio, Radja Nainggolan anche oggi si è allenato con la squadra in vista della sfida contro il Verona. “Sempre concentrato”, il commento su Instagram del centrocampista belga, che ha accompagnato il tutto con delle emoji divertite per una situazione che sembra già decisa. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un pressing del Cagliari, sebbene l’Inter abbia chiarito di non essere disposta a svenderlo.