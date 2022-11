Nainggolan vuole tornare in Italia: due club mostrano interesse per l’ex Inter

L'avventura di Radja Nainggolan all'Anversa è ormai ai titoli di coda. Il centrocampista vorrebbe tornare in Italia

L'avventura di Radja Nainggolan all'Anversa è ormai ai titoli di coda. Un mese fa l'ex centrocampista nerazzurro è stato sospeso dopo essere stato pizzicato in panchina con una sigaretta elettroni.

Adesso Nainggolan si guarda intorno e, come riportano in Belgio, vorrebbe tornare in Italia. Niente clamoroso ritorno al Cagliari, le squadre interessate al giocatore sono Palermo e Bari.