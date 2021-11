Naletilic (agente): “Brozovic spero rinnovi con l’Inter. Sarà un problema se…”

Il noto procuratore Marko Naletilic ha parlato a Radio Sportiva del futuro di Marcelo Brozovic e non soltanto

Il noto procuratore Marko Naletilic ha parlato a Radio Sportiva del futuro di Marcelo Brozovic e non solo: “Brozovic? È uno dei punti di riferimento dell’Inter, spero che possa arrivare il rinnovo. Avrà tante richieste e sarà un problema soddisfare le sue richieste economiche, soprattutto nelle condizioni finanziarie dell’Inter. Barella? È giovane e fortissimo, l’Inter deve fare in modo di tenerlo. Ma senza forza economica diventa difficile, lo si è visto la scorsa estate, alla fine però dipende anche dai calciatori, nella carriera contano altri aspetti oltre a quello economico. Vlahovic? Ha un contratto ancora lungo, ma si muove come se fosse a scadenza tra pochi mesi. In generale il mercato è andato oltre i limiti, diventa difficile per molti così, è una rovina per le società".