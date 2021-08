TS – Nandez, frenata Cagliari per ragioni economiche. Ma c’è una promessa in ballo

Il club sardo non ha ancora detto sì alla proposta dell'Inter per il suo calciatore e l'infortunio di Rog ha complicato le cose

La frenata però - secondo il quotidiano - avrebbe anche ragioni economiche. "Già il presidente Giulini - in ossequio agli ottimi rapporti con il club nerazzurro - aveva dovuto accettare una formula a lui indigesta, quella del prestito oneroso con diritto di riscatto (tra i club ballavano 2 milioni, ma ormai si era alle schermaglie finali). Il problema, da parte rossoblù, è che in questo modo il Cagliari non avrebbe le risorse per trovare sul mercato il sostituto del croato", si legge. Ma il calciatore vuole "far rispettare la promessa fatta dal presidente del club sardo sul fatto che avrebbe favorito il suo passaggio a una big nel caso ci fosse stata un’offerta".