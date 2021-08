Dalla promessa di Giulini alla mossa Inter: Nandez, ora il futuro è incerto

Il futuro di Nahitan Nandez è sempre più avvolto nel mistero. Il centrocampista uruguayano aspetta un segnale dall'Inter

Il futuro di Nahitan Nandez è sempre più avvolto nel mistero. Il centrocampista uruguayano aspetta un segnale dall'Inter che però ha già definito l'affare Dumfries con il PSV. "Sabato scorso il centrocampista uruguaiano non si era presentato alla partenza della squadra per un'amichevole a Maiorca, scatenando l'ira del club sardo e giustificando il tutto con "una promessa" fattagli dalla società sulla sua cessione. Nahitan spingeva per l'Inter, che aveva individuato in lui la prima scelta per il dopo Hakimi e col Cagliari stesso parlava anche del futuro di Radja Nainggolan. Poi, nel giro di qualche giorno, tutto è cambiato: i nerazzurri hanno venduto Lukaku e reinvestito parte del ricavato su un altro esterno, Dumfries, mentre dopo la rescissione Radja Nainggolan si è trasferito al Royal Antwerp, in Belgio", commenta infatti calciomercato.com.