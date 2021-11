Cagliari, asta per Nandez a gennaio. “Decisa la strategia, l’Inter c’è ma…”

In casa Cagliari, tiene banco il tema relativo al futuro di Nandez: l'uruguayano è un uomo mercato e l'Inter non l'ha mai perso di vista

In casa Cagliari, tiene banco il tema relativo al futuro di Nandez: l'uruguayano è un uomo mercato ma, in campo, ha dimostrato di essere un jolly utile per Mazzarri, nonostante i risultati non positivi della squadra. "Dalla sfida in casa del Sassuolo alla ripresa, fino all’Epifania, ci saranno sette gare che saranno determinanti per il futuro della compagine isolana. E solo con una buona fetta di salvezza in tasca, o quantomeno con un forte segnale di ripresa, il club darà il suo benestare alla cessione. Le pretendenti, dopotutto, non mancano. Inter in testa, considerato che i nerazzurri non hanno mai perso di vista Nandez, ma non solo visto che sia il Napoli che la Roma restano vigili sul giocatore sudamericano. Ma non è da escludere la pista inglese, un campionato che potrebbe ulteriormente esaltare le caratteristiche del Leon, che sembra destinato a finire di nuovo al centro di un’asta", spiega il Corriere dello Sport. Il Cagliari resterà alla finestra e, analizzando anche la classifica, deciderà se venderlo oppure no: in caso di cessione, l'obiettivo è di monetizzare subito per poi avere capitale da investire per rinforzare la rosa di Mazzarri.