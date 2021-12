L’Inter ha stima di lui. Ma Nandez rischia di saltare la sfida del Meazza

Il calciatore ha un problema ai flessori e ieri si è sottoposto a terapie, una tegola per Mazzarri che arriva da quattro risultati utili

Un'assenza che potrebbe pesare tanto per la squadra isolana che viene da quattro risultati utili consecutivi. "E anche per il Leon uruguaiano, essere in campo gli avrebbe garantito un mix di emozioni forti perché se da una parte la compagine nerazzurra è quella che maggiormente gli si era avvicinata nel recente passato, dall’altra, riuscire a fare una nuova grande prestazione in casa del “nemico” gli avrebbe fatto guadagnare ancora maggiore considerazione agli occhi di un club che ha già grandissima stima in lui", si legge ancora nello stesso articolo. Ieri il calciatore è rimasto a riposo e si è sottoposto a terapie, lui spera in un recupero in extremis.