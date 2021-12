Inter, Nandez al momento ipotesi non contemplata. C’è un modo per cambiare tutto

Il centrocampista del Cagliari piace, ma la dirigenza nerazzurra non lo considera una priorità per gennaio

L'Inter non farà un nuovo tentativo per Nahitan Nandez: il centrocampista del Cagliari piace da tempo ai nerazzurri, che in estate hanno provato a più riprese di portarlo a Milano, ma in questo momento la dirigenza interista non lo considera una priorità per gennaio. Chi può cambiare le carte in tavola, secondo Tuttosport, è Matias Vecino: "Inzaghi è fermamente convinto della necessità di coinvolgere tutti nel progetto, compreso l'uruguaiano che però, visto lo scarso impiego, potrebbe chiedere la cessione. In questo caso potrebbe aprirsi lo spiraglio per l'arrivo di Nandez (ipotesi non contemplata al momento dall'Inter, visto che a centrocampo le soluzioni abbondano), senza dimenticare come Sensi, dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico, potrebbe essere il vero acquisto per gennaio".