Nandez, jolly buono per tutte le occasioni: ecco dove può schierarlo Inzaghi

Il centrocampista uruguaiano del Cagliari ha convinto il tecnico nerazzurro grazie soprattutto alla sua duttilità

Fabio Alampi

Nahitan Nandez ha convinto tutti. L'Inter, che ha deciso di puntare su di lui e che sta trattando da tempo con il Cagliari. Ma anche (e soprattutto) Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro ha dato il suo pieno appoggio all'operazione, colpito in particolar modo dalla duttilità del centrocampista del Cagliari. Un jolly buono per tutte le occasioni, come scrive Tuttosport:

"Il centrocampista uruguaiano è un vero e proprio jolly. In carriera è stato schierato un po' ovunque: nato mezzala, ha saputo disimpegnarsi anche da centrale davanti alla difesa in un centrocampo a due o tre, ma nel corso della scorsa stagione si è ben distinto anche da esterno, a destra, ma all'occorrenza anche a sinistra. E proprio gli ultimi quattro-cinque mesi dell'annata 2020-21 hanno convinto la dirigenza dell'Inter e Simone Inzaghi che proprio Nandez, in attesa di capire se sarà possibile arrivare anche a uno specialista del ruolo, potrebbe essere inizialmente il sostituto di Hakimi.

[...] Nandez nel 3-5-2 di Inzaghi potrebbe ricoprire cinque ruoli senza problemi. Come detto, sarebbe il quinto di destra insieme a Darmian, soprattutto se non arriveranno altri giocatori, ma nell'emergenza potrebbe dare una mano a sinistra. E se l'Inter dovesse far uscire qualche centrocampista - leggi Vidal - ecco che Nandez darebbe il cambio anche alle mezzali o allo stesso Brozovic, seppur con caratteristiche ovviamente differenti".