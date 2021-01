Nani: “Eriksen top player: ha mostrato sempre abnegazione. Futuro? L’opzione più valida…”

Gianluca Nani, ex dirigente di – tra le altre – West Ham e Watford, ha parlato del futuro di Christian Eriksen ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto‘:

“Forse ne sapete più voi di me… Posso dire che è un grande giocatore, di sicuro non mi sentirei di escludere che possa tornare in Premier League ma anche di rimanere in un’Inter che fa prestazioni vincenti. Quando è entrato ha sempre mostrato professionismo e abnegazione, il resto sono domande giornalistiche. Da tifoso del calcio, credo che un ritorno in Premier League possa essere opzione più che valida”.