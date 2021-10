Nani: “L’Inter ha qualcosa in più, ma la Juve può vincere lo scudetto. Mou…”

Le parole dell'ex direttore sportivo di Brescia e Watford, Gianluca Nani, ai microfoni di TuttoMercatoWeb su Inter e scudetto

"È di diritto una delle candidate per risalire la china. Lo dice la sua storia, l’allenatore, il suo staff. La Juventus ha struttura e calciatori per poter vincere".

"C’è stato un cambio di proprietà. Mourinho ha detto che serve tempo per costruire un progetto. E nel frattempo ha fatto vedere cose interessanti. Da qui a considerarla favorita per la vittoria finale però ce ne passa".

"Le due milanesi, il Napoli e la Juve hanno qualcosa in più. Non dimenticherei però l’Atalanta che come la Juve non è partita benissimo".