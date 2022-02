Nani: “Inzaghi? Si vedeva che era da big. Contro l’Inter ho capito una cosa”

L'esterno portoghese nell'ultimo turno di campionato ha ritrovato il tecnico che lo aveva allenato alla Lazio

Luís Carlos Almeida da Cunha, per tutti Nani, sta vivendo la sua seconda esperienza in Italia in uno dei posti più belli del nostro Paese. Ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Diciamo più un’opportunità per farmi apprezzare in Italia. Alla Lazio mi sono sentito a casa, Roma è piaciuta alla mia famiglia, come adesso Venezia che tra l’altro non avevo mai visto prima, che mancanza! Alla Lazio con Simone Inzaghi avevo un buon rapporto, franco: mi considerava bravissimo ma era difficile per lui inserirmi e io ho risposto che non c’era problema, capivo che la squadra era già completa e affiatata. Si vedeva che Inzaghi era da top club, quello che sta facendo con l’Inter è una conferma».