Nani: “L’Inter merita i complimenti, è favorita per lo Scudetto. Inzaghi…”

Le dichiarazioni del dirigente sui tempi caldi del campionato di Serie A, tra cui i nerazzurri e la volata scudetto

Alessandro De Felice

Gianluca Nani, direttore sportivo e dirigente, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in cui ha parlato dei temi caldi del campionato di Serie A, a partire dal colpo Vlahovic: "La Juve ha fatto una grande operazione, Vlahovic è già maturo a vent’anni: è forte e sa fare tutto”.

La Juve sta risalendo. Può ancora lottare per lo Scudetto?

“Visti anche gli altri risultati potrebbe ancora fare in tempo. Non mi sembra però che la Juve stia agendo da schiacciasassi. La vedo molto ben avviata invece verso la lotta per la Champions. Davanti non c’è l’ammazza campionato, ma dietro rallentano”.

Chi vincerà il campionato?

“Mi verrebbe dire trentatré, trentatré e trentatré. Forse l’Inter è un po’ avvantaggiata. Ma Spalletti ha recuperato i suoi giocatori più importanti. E il Milan è solido, poi sta tornando Ibra”.

L’Inter rallenta…

“Si, ma merita i complimenti. È cambiato l’allenatore, Conte è andato via perché non pensava di competere per lo Scudetto. È arrivato Inzaghi e la squadra sta facendo bene”.

A proposito di Conte. Qualche settimana fa si è sfogato dopo una sconfitta del Tottenham.

“Lui è sempre la persona giusta. È un grande allenatore. È orgoglioso, vorrebbe sempre vincere”.

Il Tottenham guarderà in Italia per i rinforzi?

“Intanto vediamo come finisce il campionato. Poi si vedrà. Se prendi Conte devi seguirlo, altrimenti ha poco senso. Il Tottenham in maniera intelligente opererà sul mercato e interverrà per rinforzare la squadra”.