Nani: “Venezia, progetto ambizioso. Voglio giocare e aiutare i giovani”

Queste le prime parole di del portoghese esterno d'attacco appena accasatosi al Venezia fino a fine 2023

Un giocatore che nel suo palmares vanta una coppa d'Europa condivisa con Cristiano Ronaldo, oltre a ottimi risultati ottenuti in giro per il mondo, dal Manchester United ad Orlando, fino al Valencia e, ora, al Venezia. Appena arrivato, è già stato schierato risultando decisivo: "È un giocatore decisivo, di altissimo livello, sicuramente darà grande spessore alle nostre ambizioni e nel raggiungere l'obiettivo. Può solo far bene, è un professionista esemplare, sa prendersi le responsabilità nei momenti difficili", ha spiegato il direttore sportivo Mattia Collauto.

Lo stesso ds ha poi affermato che oltre a Cuisance, Nani e all'ultimo arrivato Ullmann, è probabile si arrivi a un altro acquisto, soprattutto in attacco. Nani è poi tornato su domenica scorsa: "La voglia di far bene è stata la cosa più importante per la squadra, non ho fatto tanti allenamenti, è andata bene, dobbiamo esser forti mentalmente per raggiungere gli obiettivi". Entusiasta del gruppo, definito "entusiasta e che mi ha ricevuto bene", il portoghese arriva da un periodo negli Usa: «Spettacolare. Ho fatto tre anni, ho giocato bene, ora c'è l'opportunità di fare altrettanto qui, c'è tanto da lavorare ma non ho paura. E poi sarà l'occasione per visitare Venezia". Tra nazionale e Manchester, Nani ha condiviso esperienza con CR7: "Ci scriviamo, ma lui non è uno che parla tanto al telefono". (ANSA).