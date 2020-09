Gianluca Nani, ex direttore sportivo di Brescia e Watford, ha parlato del mercato di Inter e Juventus ai microfoni di Radio Sportiva. “Conte conosce Vidal, Suarez perfetto per un tridente come credo voglia fare Pirlo: sarebbero due grandi colpi per il calcio italiano che stanno tornando ai fasti di un tempo“.

(Radio Sportiva)