Verso Inter-Napoli: Spalletti fissa la ripresa degli allenamenti dei suoi

Giornata di riposo per il Napoli di Luciano Spalletti, prossimo avversario dell'Inter in campionato. Lo ha comunicato oggi il club sul sito ufficiale: "Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincia domenica 21 novembre con Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A", si legge.