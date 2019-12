Napoli-Inter, emergenza in difesa per Gattuso. Manolas stringe i denti, ansia Koulibaly

A sei giorni da Napoli-Inter, Rino Gattuso deve fare i conti con l’emergenza infortuni che ha colpito soprattutto i difensori centrali. “Eccezion fatta per Manolas, reduce da una distorsione alla caviglia destra ormai quasi smaltita, gli altri colleghi dovranno essere valutati giorno dopo giorno. A cominciare da Koulibaly: ad oggi, il più a rischio di tutti“, si legge sul Corriere dello Sport. “Manolas e Luperto, proprio a Reggio Emilia, hanno rimediato rispettivamente una seria distorsione alla caviglia destra e una contrattura al bicipite femorale della coscia sinistra: il greco ci sarà, stringerà i denti, mentre il compagno sta gradualmente tornando in gruppo proprio in questi giorni. Anche Maksimovic ricomincerà oggi a lavorare con i compagni, e con un certo ottimismo in vista dell’Inter, ma essendo fuori dalla vigilia del Genk (distrazione al retto femorale destro) andrà valutato quotidianamente. Il caso più complesso in ottica-nerazzurri resta Koulibaly: per smaltire la distrazione al bicipite femorale della coscia destra collezionata con il Parma serve ancora un po’, ma prima di emettere il verdetto magari è il caso di arrivare più a ridosso della partita. Anche Mertens non è al meglio per un fastidio agli adduttori (preoccupa poco), mentre Ghoulam tornerà tra i convocati“.

(Corriere dello Sport)