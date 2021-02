Coppa Italia, Napoli-Atalanta 0-0: Gattuso imbriglia Gasperini, ritorno decisivo

Napoli-Atalanta, match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2020-2021, finisce 0-0. Un risultato che fa comodo più al Napoli, schierato da Gattuso con un conservativo 3-4-3 che ha imbrigliato la squadra di Gasperini, a secco di gol nonostante tante buone occasioni. Il pareggio rimanda tutto alla sfida tra sette giorni del Gewiss Stadium quando le due squadre si affronteranno nuovamente per il ritorno: il Napoli potrà passare anche con un pareggio con gol, mentre l’Atalanta dovrà evitare di subire reti per raggiungere la finale.