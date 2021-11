Napoli, due indizi fanno una prova: la caccia al dopo Insigne è già partita

La fine del matrimonio tra il Napoli e il capitano Insigne non è utopia: le parole dell'agente Pisacane e quelle del procuratore di Januzaj

Prima le parole dell'agente Pisacane, poi quelle del procuratore di Januzaj, de Vriese . L'addio di Insigne al Napoli appare tutt'altro che impossibile. Le parti restano distanti e nel caso in cui non dovessero avvicinarsi si arriverà all'addio.

Poco più tardi, sono arrivate le parole dell'agente di Januzaj: "Il suo contratto è in scadenza nel 2022, stiamo trattando il rinnovo, ma aspettiamo offerte anche a gennaio. Contatto con il Napoli? So dell'interesse del club e lui è pronto alla sfida".

Come spiega Calciomercato.com, la caccia al sostituto di Insigne è già partita in casa Napoli. E in caso di addio del capitano, in avanti potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione.