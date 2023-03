EDICOLA / CdS: “C’è solo il Napoli, +18 sull’Inter. Carta segreta non aiuta la Juve”

In prima pagina il sabato di campionato con la vittoria della squadra di Spalletti e il pari della Lazio di Sarri. Spazio al caso plusvalenze

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla dell'ennesima vittoria in campionato della squadra di Spalletti: "C'è solo il Napoli. Lezione a Gasperini: Spalletti si avvicina al terzo scudetto della storia. Kvara, magia alla Maradona. Atalanta asfaltata, +18 sull'Inter. Lazio spuntata: 0-0 col Bologna, sfuma l'assalto al secondo posto". E poi ancora: "La carta segreta non aiuta la Juve. Nessun vizio di forma nell'indagine". Intanto a Roma: "Fazzoletti bianchi, protesta per Mou. Arriva il Sassuolo: tutto l'Olimpico pronto a contestare la squalifica".