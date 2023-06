Napoli-Conte? Al momento nessun passo ufficiale. Non è da escludere questa ipotesi

La sua ultima avventura sulla panchina del Tottenham è durata appena un anno e mezzo, poi Antonio Conte ha preferito staccare per ricaricare le pile e tornare più carico che mai. "Antonio al Tottenham ha capito anche che non vuole più una squadra disabituata a vincere, ma una che sia già pronta a farlo", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"È per questo che non è da escludere che il periodo di riposo si prolunghi, tornando solo per un club che gli presenti un progetto di alto livello. È per questo che si è parlato del Napoli, che ha vinto lo scudetto e che ora cerca un allenatore. Al momento però non ci sono stati passi ufficiali. Più facile che nel prossimo futuro possa arrivare un’offerta dall’estero".