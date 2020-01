Serie A – Napoli, crisi senza fine: la Fiorentina si impone al San Paolo per 2-0

Il Napoli non riesce ad uscire dalla crisi. I partenopei incappano nella terza sconfitta consecutiva ed escono dal San Paolo tra i fischi del proprio pubblico. Trova invece la seconda vittoria consecutiva la Fiorentina, letale con le ripartenze. I viola trovano il vantaggio al 26esimo del primo tempo con Chiesa che capitalizza in rete l’assist di Benassi. Nella ripresa la squadra di Gattuso non si rende quasi mai pericolosa e la Fiorentina colpisce al 74esimo con Vlahovic. Da sottolineare la grande prestazione di Castrovilli, giocatore seguito con molta attenzione dall’Inter.