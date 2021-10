Napoli, Demme: “Spalletti bravo, ci dà fiducia. Scudetto? Andiamoci piano”

Le parole del centrocampista: "Insigne? E' un calciatore fortissimo. Tutti vogliamo molto bene a Lorenzo, sappiamo cosa può dare in campo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato così di Luciano Spalletti e non solo: "E' un allenatore molto bravo, ci dà molta fiducia. Prepariamo sempre al massimo le partite. Lui vede dettagli che ad altri sfuggono, questo fa la differenza. Insigne? Lorenzo ha segnato un grandissimo gol, complimenti a lui. E' un calciatore fortissimo. Tutti vogliamo molto bene a Lorenzo, sappiamo cosa può dare in campo, non ce ne sono molti giocatori come lui in giro. Parliamo di un grande campione. Sognare lo scudetto? Meglio pensare partita per partita, andiamoci piano".