Napoli, Di Lorenzo: “Inter? Non ci sono favoriti. Loro in fiducia, ma noi…”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha presentato la gara di domani contro l'Inter al fianco di Walter Mazzarri in conferenza stampa. Queste le sue considerazioni: "Più tifosi per l'Inter? Penso che noi dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro al campo e non fuori. Dispiace non avere tanti tifosi del Napoli, perché la partita viene giocata qua, ma sicuramente ci seguiranno da casa e noi cercheremo di vincere questo trofeo che è importante per noi, per la società, per tutti i tifosi".