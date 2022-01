UFFICIALE – Napoli, altri due casi di positività al Covid-19: il comunicato

Altri casi di positività in casa Napoli. Sono due in particolare, come comunicato dal club verso la sfida di domani con la Juve

Alessandro Cosattini

Altri casi di positività in casa Napoli. Sono due in particolare, come comunicato dal club attraverso Twitter verso la sfida di domani contro la Juventus: "In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico.

I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo", si legge.