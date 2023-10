Napoli e Fiorentina: “No alla Supercoppa”. Al loro posto Milan e Atalanta? Rischio penalità

Nell'ultima Assemblea di Lega, il Napoli campione d'Italia e la Fiorentina finalista della Coppa Italia hanno comunicato la loro volontà di non partecipare alla prossima Supercoppa Italiana (con il nuovo format in final four) in Arabia Saudita. Difficile stabilire esattamente quale sia il motivo di decisione, ma al loro posto potrebbero essere chiamate Milan e Atalanta. Per i due club in procinto di boicottare, invece, c'è il rischio di una penalizzazione in classifica: