Napoli, Edo De Laurentiis: “Dybala? Le vie del Signore sono infinite”

Edo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vicepresidente del Napoli, ha incontrato questa mattina alcuni tifosi per foto e autografi a Dimaro. Non è mancata una chiacchierata sui temi di mercato e qualche frase che fa sognare l'ambiente: "Su Dybala abbiamo già risposto ieri ma chissà… le vie del Signore sono infinite. Nuovi acquisti? Aspettiamo i vari calciatori di rientro dalle nazionali: Di Lorenzo, Rrahmani, Zielinski e gli altri. Il ritiro è lungo. Noi siamo felici di stare qui e dobbiamo creare una rosa competitiva per il prossimo anno. Cristiano Ronaldo? L'ho preso su Fifa 22. Koulibaly? Oltre ad essere un grande giocatore, è un grande uomo. Ha dimostrato in tutti questi anni al Napoli di essere una persona per bene. Quindi per noi trattenerlo sia come giocatore che come futuro dirigente è la cosa più importante al mondo. Lo volevamo fare anche con Albiol, che però è andato via per una decisone familiare.