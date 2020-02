Serie A, poker del Napoli alla Sampdoria: esordio con la maglia azzurra per Politano

Il Napoli conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo aver stoppato la Juventus al San Paolo con il risultato di 2-1 domenica scorsa, la formazione di Rino Gattuso batte espugna il ‘Ferraris‘ superando con il risultato di 4-2 la Sampdoria.

Non basta una magia di Fabio Quagliarella agli uomini di Ranieri: per i partenopei vanno in gol Milik, Elmas, Demme e Mertens. Oltre al grande ex dell’incontro, va a segno un altro calciatore ora alla Sampdoria ma che in passato ha vestito la maglia del Napoli, Manolo Gabbiadini.

Esordio con il Napoli per Matteo Politano, arrivato nell’ultima settimana di mercato dall’Inter. Il classe 1993 ha preso il posto di Elmas al 79′ ed è stato ammonito in pieno recupero per simulazione dal direttore di gara La Penna.