Napoli, prima da ex a San Siro per Spalletti. CdS: “Grazie a lui l’Inter…”

Il tecnico di Certaldo affronta il suo passato: grande voglia di rivincita dopo l'addio del maggio del 2019

Inter-Napoli non sarà una sfida come tutte le altre per Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo affronta per la prima volta il suo passato recente dopo l'addio del maggio del 2019. Un biennio in nerazzurro caratterizzato da due quarti posti e altrettante qualificazioni in Champions League, oltre che dal caso Icardi. Ci sarà grande voglia di rivincita, come scrive il Corriere dello Sport: "Inter-Napoli non sembra una partita ma sa d’altro, con un filo di narrazione asciutta che prevede pure il sapore della rivincita. E però rivista, quasi contemporaneamente, dalla collina con panorama mozzafiato, dentro quell’ora e mezza c’è una pacificazione dei sensi che rimodella l’atmosfera, la rende un po’ gioiosa e quasi mistica, la trascina in quel tour dell’anima che Spalletti ha potuto riavviare quattro mesi fa, quando lasciandosi alle spalle le scorie di quell’addio (emotivamente) rovinoso, ha sistemato in sé le radici della rinascita".