Napoli, la probabile formazione anti-Inter: “Un solo dubbio per Spalletti”

Cresce l'attesa per Inter-Napoli e, per quel che riguarda Luciano Spalletti, è rimasto un ultimo dubbio di formazione da sciogliere. In porta c'è Ospina, Mario Rui e Di Lorenzo sono i terzini mentre Koulibaly e Rrahmani sono i due centrali. Fabrian Ruiz, Anguissa e Zielinski costituiscono il centrocampo a tre, Osimhen è l'ariete offensivo, Insigne è l'ala sinistra mentre a destra c'è appunto un ballottaggio tra Elmas e Lozano, con il macedone leggermente favorito per la Gazzetta dello Sport.