Napoli, Gaetano: “Gol all’Inter? Una delle emozioni più belle: è stato…”

Il 23enne napoletano è riuscito a ritagliarsi un po' di minuti in dieci partite tra campionato e coppe e ha mostrato in campo la fiducia che il tecnico Spalletti e il ds Giuntoli hanno in lui: "Giuntoli sa tutti i sacrifici - ha detto Gaetano - che ho fatto. Ho sempre fatto allenamento a mille all'ora, aspettavo il mio momento ma ero sempre lì pronto e alla fine anche la società è rimasta contenta dopo avermi visto crescere. Ho fatto l'esordio a 17-18 anni, erano tutti contenti, anche i fisioterapisti. Da Spalletti ho sentito delle belle parole nei miei confronti e dal mister fa sempre piacere, è stato un percorso straordinario. Poi diventare campione d'Italia col Napoli non è da tutti" "Per il futuro - aggiunge - voglio restare a Napoli, Segnare tanti gol e togliermi soddisfazioni, magari altri scudetti. Però vediamo, ci sono tante cose da sistemare".