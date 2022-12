Il Mattino – Napoli, con l’Inter gara scudetto. Spalletti, 3 dubbi di formazione

In casa Napoli prosegue la preparazione in vista del match contro l'Inter che aprirà il 2023. Come scrive Il Mattino, Luciano Spalletti vuole riprendere da dove aveva lasciato: "Spalletti arriva prestissimo, molte ore prima del raduno pomeridiano al centro tecnico della squadra. In questi giorni di Natale non ha pensato ad altro, a questa ripartenza che si avvicina. E non solo perché c'è l'Inter che certo non fa rima con chissà quali bei ricordi per Lucianone. Ma qui c'è in ballo ben altro, non una semplice rivincita contro i nerazzurri: è una sfida che vale lo scudetto con San Siro strapieno in ogni ordine di posto. [...] Tutto ruota sul lavoro sulle gambe, sul fiato e sulla testa. L'aria di festa è lontana, ci sarà solo una piccola parentesi a Capodanno, una deroga sugli orari, ma Spalletti al momento ha fissato allenamenti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio. Magari, poi, cambierà idea. Al momento è così. Basta vacanze, si avanza a ritmo forzato verso il gennaio della verità. Con due buone notizie: il recupero di Sirigu e quello di Rrahmani".