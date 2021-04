Napoli-Inter, Gattuso recupera Zielinski ma ha altri due dubbi di formazione

In casa Napoli ci si prepara per la grande sfida contro l'Inter ma Gattuso ha un paio di dubbi di formazione

In casa Napoli ci si prepara per la grande sfida contro l'Inter ma Gattuso ha un paio di dubbi di formazione. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'enigma Zielinski non è ancora completamente risolto.

"Il polacco anche ieri ha svolto tutto l’allenamento, ma senza completare ognuno degli esercizi, probabilmente per evitare che possa correre il rischio di bloccarsi nuovamente. Se non ci saranno peggioramenti, oggi Zielu sarà convocato e domani giocherà contro la capolista. Con un compito non da poco, circoscrivere il raggio di azione di Brozovic , intanto che svolge pure il consueto ruolo di sottopunta", evidenzia l'edizione odierna del quotidiano torinese. Un altro dubbio riguarda la punta con Osimhen favorito su Mertens mentre Hysaj, al momento, è preferito rispetto a Mario Rui sulla fascia sinistra per cercare di arginare Hakimi.