Napoli, l’annuncio di Giuntoli: “Spalletti? Rimarrà sicuramente con noi nel 2024”

Queste le sue considerazioni: "Sarà molto difficile contro una squadra che ha passato un periodo negativo con tanti infortuni, ma ha qualità e giovani ambiti da club importanti. Sarà una bella prova per noi. Le mille panchine di Spalletti? Fa un effetto grande come la sua grandezza. La sua esperienza è testimoniata da questo numero e dai tantissimi risultati che ha fatto. In questo momento comunque è vero che tutto passa in secondo piano rispetto all'importanza della gara. Clausola per il suo rinnovo? Rimane al centro del progetto tecnico del Napoli, sicuramente nel 2024 rimarrà con noi. Poi programmeremo il futuro insieme".