Napoli, gli esiti degli esami: tegola Koulibaly. Insigne e Fabian da valutare

In questi minuti il club azzurro ha comunicato le condizioni dei calciatori costretti ad uscire ieri col Sassuolo

Brutte notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ex Inter perderà per circa un mese Kalidou Koulibaly, mentre dovrà sperare in un recupero lampo di Insigne e Fabian Ruiz. Questo l'aggiornamento sulle condizioni dei tre, direttamente dal club azzurro: "Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Fabian presenta una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro. Contrattura del soleo sinistro per Insigne. I tre calciatori hanno già iniziato l’iter di terapie. Fabian e Insigne saranno rivalutati in vista della partita di sabato".