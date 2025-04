Lo scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà: "Credo che non sia cambiato nulla, bisognava crederci anche prima. E' cambiato il fatto che il destino è nelle mani del Napoli. Se le vince tutte, si arriverebbe minimo a uno spareggio. Io sono convinto che il Napoli possa avere speranze, perché l'Inter non le vincerà tutte da qui alla fine. Lazio e Roma lottano per la Champions, e la differenza tra andare o no in Europa è grande. Mi chiedo però anche quante ne possa vincere da qui alla fine il Napoli.