Napoli, Spalletti perde Osimhen per infortunio: non partirà per Salerno

Brutte notizie per l'allenatore del Napoli in vista della sfida contro la Salernitana. L'attaccante si è fermato proprio oggi

Seduta mattutina per i Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma domenica alle ore 18 all'Arechi per la undicesima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase dedicata al torello, ha svolto lavoro su palle inattive. Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto.

Ounas ha svolto personalizzato in campo. Per Malcuit e Manolas personalizzato in piscina. Osimhen è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. Victor non partirà per la trasferta di Salerno.