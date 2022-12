Verso Inter-Napoli: Spalletti perde Politano per infortunio. Il comunicato

Un nuovo stop in casa Napoli, prossimo avversario dell'Inter in campionato alla ripresa: si è fermato Matteo Politano

Un nuovo stop in casa Napoli , prossimo avversario dell' Inter in campionato alla ripresa. Ad annunciarlo è il sito ufficiale del club dopo l'allenamento di questa mattina diretta da Luciano Spalletti:

“Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Politano non prenderà parte alla gara di stasera per un affaticamento muscolare“, si legge. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni già nelle prossime ore.