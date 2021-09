Mercato Inter, Insigne: “Il contratto? C’è tempo, penso solo al bene del Napoli”

Tra presente e soprattutto futuro. Lorenzo Insigne è ancora pienamente concentrato sul Napoli e sulla stagione azzurra

Ma è inevitabile, per il capitano napoletano, pensare al contratto in scadenza nel 2022. Insigne è stato spesso accostato all'Inter ma lui, ai microfoni di Sky Sport, giura di non essere influenzato dalla situazione:

"Il contratto? Penso solo al campo, per altre questione ci sono il mio agente e la società che parlano. Devo essere sereno per il bene della squadra, che ho sempre messo davanti a tutto. Arrivo al campo tutti i giorni col sorriso e non penso al contratto. C'è ancora un anno di tempo per parlare con il club".